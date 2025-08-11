＜義姉、ヒマなのに？＞長兄「うちが多めに出すよ」お金の問題じゃないんですけど！？【第5話まんが】
私（カナコ、40代）は夫（ヒデアキ、40代）と子どもたち（小1と小3）との4人暮らし。私の長兄（アツシ、50代）は妻（義姉、サヤカ、40代）と大学生、高校生の子どもと同居しており、次兄（ケンタ、40代）は独身です。私も兄たちも東京に住んでいます。私の父（タカヒコ、78歳）が倒れて母（ミツエ、76歳）が介護しはじめたのを機に、私たちきょうだいは毎週末交代で関西にある実家へ行っています。体力的な負担が大きいと感じた私は義姉に協力を求めますが「介護は実子で」と断られてしまいました。
私は義姉にも介護の手伝いをお願いしましたが、こちらの思いを受け取ってはもらえませんでした。電話を切ったあと、沸々と怒りがわいてきます。家族を大事だと思う気持ちがあるなら、困っている親を助けるのは当たり前なのに！！ 義理とは言っても親は親じゃないの！！
腹が立ちすぎて、思わずパート先でグチるも、同僚も義姉と同じ意見だったのです。そして長兄から「金銭的にツラいんだったら、俺が多めに出してフォローしようか？」と打診があって、なんだかバカにされたような気もして、それもまた納得がいきません。
私は義姉に介護の協力をお願いするつもりでしたが、逆に理詰めで諭され、何も言い返せずに電話を終えました。
義姉からは「義父の世話はムリ」「まずは夫に頼むべきでは」と冷静に返され、気づけばこちらが責められる立場になったのです。
同僚にも「私なら義両親の介護は断る」と言われ、自分の意見は少数派なのかと戸惑います。
おまけに長兄からは「勝手に（義姉に）電話するな」と叱られ、「金銭面なら補助する」との申し出も。
お金も大切だけど、私が一番欲しいのはお金ではなく家族としての協力なのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
