女優の有村架純（32）が11日に都内で行われた、映画「ブラック・ショーマン」（監督田中亮、9月12日公開）の完成報告会に出席。役作りについて語った。

同作は、東野圭吾の人気小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が原作のミステリーエンターテインメント。メンタリスト級の巧みな人間観察、誘導尋問を武器にする元マジシャン・神尾武史（福山雅治）が、姪の神尾真世（有村架純）とともに、真世の父が殺された殺人事件の謎に挑む。

有村は、結婚間近に父親を殺害された役どころ。父を演じる仲村トオル本人に了承を得た上で「父の存在というものが自分の中にしっかり記憶として残るように、仲村トオルさんを（携帯電話の）待ち受け画面にずっとさせていただいていた」と告白。

劇中で、仲村との共演シーンは限られているため、「毎日、目に触れるところにトオルさんの顔があると、自然と父…トオルさんっていうのがすり込まれていく感覚があった」という。

自分なりに試行錯誤し、難しい役柄を演じ切ったが「撮影期間中は、トオルさんご本人の写真に凄く助けられたところがありますね」と感謝した。