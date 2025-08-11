俳優の福山雅治（56）が11日に都内で行われた、主演映画「ブラック・ショーマン」（監督田中亮、9月12日公開）の完成報告会に出席。役柄にちなみマジックをしながら会場に登場し、「一番緊張した」と成功に安堵（あんど）の表情を浮かべた。

メンタリスト級の巧みな人間観察、誘導尋問を武器にする元マジシャン・神尾武史を演じた福山。この日の会場には、2枚の巨大パネルの後ろから突如現れるマジックで登場した。

登場時のマジックについて「上手くいったんですかね?」と照れ笑い。会場から大きな拍手が起こると、福山は「ありがとうございます」とはにかみ「今日初めてやりまして…。（会場に）来たら、こういう風に出てくださいとなっていたので、今日、一番緊張した」と安堵の表情を浮かべた。

同作は、東野圭吾氏の人気小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が原作のミステリーエンターテインメント。ガリレオシリーズに続く東野氏とのタッグだが、「（ガリレオシリーズの主人公）湯川（学）さんがダークサイドだったら…。演じてみたい」という福山の思いから同作製作が実現したという。

初のダークヒーロー、元マジシャンという役柄で「雨に日も風の日もひたすらコインを持ってずっとやる日々。役を身体に落とし込んでいく、作っていった」という。新たな挑戦となった同作だが、「今日の登壇が一番緊張しました」と再度、登場時を回顧。「一発本番がないのと、いきなり報道陣の皆さんの前でやるというのは独特」と笑った。

同作は誘導尋問を武器にする元マジシャン・神尾武史（福山雅治）が、姪の神尾真世（有村架純）とともに、真世の父が殺された殺人事件の謎に挑む。