明日8月12日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストはLiLiCo、村重杏奈、狩野英孝、バッテリィズ、るーるる（Jams Collection）。

VTRでは、衝撃のアレルギーとその原因を紹介。アイドルグループのメンバーが、ライブ後になぜか目が腫れてしまうという動画をSNSにアップ。番組で検査すると、意外なアレルギーが判明。ゼリーアレルギーの女性は、ぜんざいを食べてもアレルギーの症状が？実は糖質を抑えるある成分が共通していた。美容師の女性が豚骨ラーメンを食べるとアレルギーを発症。実はシャンプーなどに含まれる物質が原因だった。

スタジオでは、ゲストのアレルギーにまつわるトークを。「果物はほとんど食べられない」ほか、シラカバにアレルギーを持つLiLiCoは「日本に来てからシラカバがないので夢のよう」と語る。

村重は「イチジクを小学生の時に食べたら喉が腫れちゃって、そこから一回も食べてない」と明かす。

エビにアレルギーがあり、20年間食べていなかったという狩野。最近になって「20年我慢してるから大丈夫だろう」と食べたところ表れた症状とは？

バッテリィズは番組初登場！エースは「花粉症がひどいですね。二十歳くらいの時から」と自身の症状を語り、漫才の途中に鼻水が止まらなくなった出来事を回想。寺家は「カレンダーの撮影があって、その日だけなぜか涙が止まらなくなって」と謎の症状で苦労した体験を振り返る。

■“アレルギーに詳しい”狩野英孝が進行 ゲストのアレルギー検査結果を発表

スタジオでは、事前に血液検査で行ったゲストのアレルギー検査結果を発表！およそ9年前、番組のアレルギー検査で205項目中、なんと154項目にアレルギーの陽性反応が出ていた“アレルギーに詳しい”狩野がコーナーの進行を担当する。

村重は「花粉症は一切ない！」と断言し、花粉の時期のロケに強いエピソードを披露。一方で、イヌとネコのアレルギーの自覚症状を語る。フルーツやナッツなど多くのアレルギーを持ち、普段から気を遣っているLiLiCoのまさかの結果とは？

「花粉症のほかにも何かあるんじゃないか？」と予想するエース。また、自覚するアレルギーは「ないんですよねぇ」と言う寺家だが、バッテリィズの二人に驚きの共通点!? 珍しい検査結果でスタジオを驚かせる。