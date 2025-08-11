8月10日、お笑い芸人のカズレーザーと俳優の二階堂ふみが電撃結婚を発表した。まさに青天の霹靂ともいえる報告に、SNS上では「びっくり！」「ステキな2人お似合い」と驚きと祝福が入り混じった声が一斉に広がった。

芸人仲間のヒコロヒーやBKB川崎バイクらがXでお祝いコメントを寄せる中、ひときわ注目を集めたのが、さらば青春の光・森田哲矢の反応だった。

森田はこのニュースを引用し、わずか6文字で、

《うん、そやで。》

とだけ投稿。短い一言ながら、まるで“すでに知っていた”かのような含みのあるニュアンスだと、芸能ジャーナリストは指摘する。

「森田さんは芸能界屈指の“ゴシップ王”として知られています。今回の投稿にも、《やっぱり知ってたんじゃ？》というファンの声が相次ぎました。さらに、カズレーザーさんは森田さんの相方・東ブクロさんの元相方という間柄。近しい関係性から、“事前に耳に入っていた説”がますます現実味を帯びたのではないでしょうか」

X上には、

《知ってんですね、さすが》

《羨ましいんでしょ》

《やっぱ知ってたんすね ブクロの元相方さんの結婚。》

と、笑い混じりのコメントが並び、ちょっとしたお祭り状態となった。さらに一部のファンが注目したのは、2024年11月に配信されたさらば青春の光のYouTube企画だとスポーツ紙記者は語る。

「“いい夫婦の日”に区役所で新婚芸能人を張り込みスクープを狙う、というユニークな内容で、森田が“結婚予定を知っている芸人”に電話をかける場面がありました。名前や声は伏せられてましたが、今回の件と結びつけて『あれはカズレーザーのことだったのでは？』と推測する視聴者も少なくありませんでした」

さらにカズレーザーの結婚報道後、再び再生回数も上昇しているようだ。

「この動画は当時も企画の面白さで話題になりました。コメント欄には『もう一度あの電話を聞きたくて来た』という書き込みが相次ぎ、意図せぬタイミングで“追い風”を受けているようです。

また東ブクロさんの元相方という関係からしても、森田さんがYouTubeで今回の結婚をネタにする可能性は十分にありえそうですね。あの電話の相手が誰だったのかという真相も、ファンの関心事になっていますよ」（前出・スポーツ紙記者）

カズレーザーと二階堂のビッグカップル婚について、“ゴシップ王”森田から続報が出るかも……。