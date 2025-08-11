◆フィギュアスケート サマーカップ 第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三宅咲綺（シスメックス）が７１・５１点をマークし、首位で１２日のフリーに進んだ。会場中からはスタンディングオベーションが起きた。「後半をルッツに変えて、それがうまくはまったのが良かった。昨季は６８点がベストだったので、こんなに評価してもらえると思わなかったので、すごくうれしい」と笑みを浮かべた。

映画「オペラ座の怪人」の「シンク・オブ・ミー」に合わせ、冒頭から連続で３回転トウループを決めた。ダブルアクセル（２回転半）、３回転ルッツを着氷させ、演技後はガッツポーズ。昨季から継続のＳＰで、振り付けは五輪２大会代表の鈴木明子さんに依頼し、「自分がつらいときに助けていただいた明子先生。自分の良さも弱いところもわかってくださっている」信頼を置いている。

今年４月に坂本花織らと同じくシスメックスと所属契約を結んだ。６月には新たな拠点の「シスメックス神戸アイスキャンパス」が完成。これまでは１時間半の練習で曲をかけられるのが１回だったが、３回に増えた。練習量も増え、キスアンドクライでは中野園子コーチからは「練習は裏切らない」と評価された。

フリーではトリプルアクセルを予定する。「失敗しても降りても、そのあとをしっかりできるように頑張りたい」と意気込む。２週前のＮＨＫ杯予選では跳ばなかったが、コーチからは挑戦の許可が下りた。「期待を裏切らないように」と自身の武器を最大限生かす構えを示した。