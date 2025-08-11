【マネーの教科書】#90

投資信託では積み立て投資が浸透しているが、FX（外国為替証拠金取引）でも積み立て投資ができることをご存じだろうか。積み立て投資は毎月コツコツと、時間を分散して投資できるため、「いつが有利か」タイミングを気にする必要がない。

SBIFXトレードの「積立FX」もそのひとつだ。投資頻度を毎日、毎週、毎月の中から選択でき、毎回1ドルから投資可能である。米ドル/円、英ポンド/円のほか、人民元/円、メキシコ・ペソ/円など10種類の通貨ペアが対象となっている。

■リスクのコントロールが可能

FXはリスクが高いイメージもあるが、それもコントロール可能である。FXでは最大で自己資金の25倍までの取引が可能であり、これをレバレッジ25倍という。

たとえば、10万円の資金があれば、250万円までの売買ができる。想定通りに為替相場が動けば利益も25倍になるが、想定が外れれば損失が25倍になる可能性もある。

積立FXでは一部の通貨ペアを除き、レバレッジを1倍、2倍、3倍から選択できる。仮に1倍を選択すると、自己資金の範囲内で取引をすることになり、外貨預金と同程度のリスクになる。それでいて、外貨預金よりもコストが低いのが大きなメリットだ。

メガバンクの例では米ドル預金で為替手数料が1ドル当たり50銭（往復）かかるケースもあるが、積立FXの積み立て投資では、買い付け時のコストはゼロ、売却時が5銭と低く抑えられている。

外為どっとコムの「らくらくFX積立」（らくつむ）も同様のサービスである。10種類の通貨ペアが対象で、積立金額は100円あるいは1通貨単位から可能だ。レバレッジは1倍、2倍、3倍から、積み立て頻度は毎日、毎週、毎月から選択できる。また、FXでは外貨預金の金利に当たるスワップポイントを受け取ることができるが、「らくつむ」では、このスワップポイントを再投資して複利効果を高めることも可能だ。

こうしたFXの積み立てサービスは、少額で複数の通貨に分散投資できるのもメリットだ。株式投資では、通貨の分散は簡単ではない。米国株などへの投資で米ドル建て資産への分散は可能だが、ユーロ建てや英ポンド建てでの投資は手軽にはできないからだ。

米国の景気後退が心配される今、資産の通貨分散をするためにもFXの積み立ては活用できそうだ。

（ジャーナリスト・向山勇）