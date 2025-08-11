3メガバンクグループの2026年3月期の連結純利益が3社揃って初めて1兆円を超える見通しだ。みずほフィナンシャルグループが初めて1兆円の大台に乗せる見込みであるほか、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、過去最高となる2兆円台が見込まれている。

「エムット」の商標巡り“ニアミス”騒動も…三菱UFJ銀はポイント還元率最大20%ブチ上げ預金獲得強化へ

アメリカの関税措置の影響はあるものの、日銀による政策金利の引き上げで「金利のある世界」となったことを受け、利ザヤの改善が収益を押し上げている。3メガバンク合計の連結純利益は3年連続で最高益と予想されている。

「3メガバンクの25年4〜6月期の預貸金利ザヤは単純平均で1.03％と、16年4〜6月期以降、初めて1％を超えました。マイナス金利時代に高コスト体質を改善した成果も見逃せません」と市場関係者は指摘する。

また、利ザヤばかりでなく、3メガバンクの6月末の合計貸出金残高は、3月末比で1％増加した。「金利上昇に伴い伝統的な預貸業務が質・量の両面で回復してきている。利幅の大きいM＆Aに関連する資金需要も伸びている」とメガバンク幹部は語る。

こうしたことから、3メガバンクとも「預貸の両面で規模の拡大を図る」（同）ことが当面の戦略となる。

三菱UFJ銀行が8月4日から、1年物の定期預金の金利を期間限定で1.0％（税引き前）に引き上げたのはその象徴的な動きだ。同行の1年物の金利では、2005年に三菱UFJフィナンシャル・グループが発足して以降で最高水準となる。

三菱UFJ銀のスマートフォンアプリ経由などで、ウェブサイトから9月24日までに申し込み、10万円以上預け入れることが条件で、1人あたりの預入額の上限は100万円となる。申し込みの総額が1兆円に達した時点で受け付けは終了する。

三菱UFJ銀は預金量や口座数で他行を圧倒しているが、新規口座の獲得ではネット銀行に劣後しており、危機感を抱いていた。1.0％という思い切った金利水準は、ネット銀行との競合を視野に入れてのものだろう。

これまでの「金利のない世界」では、個人を中心としたリテール市場は利幅が小さい割に高コストで、妙味の少ない世界だったが、「金利のある世界」では状況が一変した。

「3メガバンクは26年3月期通期で金利上昇による収益押し上げ効果を合計で約6400億円と見込んでいる」（市場関係者）

■国内のみならず海外へも

さらに、今秋にも日銀が政策金利を引き上げるのではないかとの見方もある。仮に政策金利が現状の0.5％から0.75％に引き上げられれば、収益押し上げ効果はさらに計4000億円とみられている。

3メガバンクによる「規模の利益」を追求する戦略は、国内のみならず海外へも及ぶ。

「海外での金融機関の買収を視野に入れている。特にアジアでのM＆Aは中心テーマとなっている」（メガバンク幹部）という。「買収を通じて、ROE（自己資本利益率）、ROA（総資産利益率）の両面で収益力強化を図る」（同）というわけだ。

純利益1兆円の先には、買収戦略が見据えられている。