ムエタイ女子60キロ級で中国の韓鑫が金 成都ワールドゲームズ
2025年8月11日 14時49分
新華社通信
１０日、優勝を喜ぶ中国の韓鑫。（成都＝新華社記者／張博文）
【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、ムエタイ女子60キロ級決勝が行われ、中国の韓鑫（かん・きん）がトルコのコジャクシュを下し、金メダルを獲得した。１０日、優勝を喜ぶ中国の韓鑫（右）。（成都＝新華社記者／魏翔）１０日、試合に臨む中国の韓鑫（右）とトルコのコジャクシュ。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、試合に臨む中国の韓鑫（右）とトルコのコジャクシュ。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、試合に臨む中国の韓鑫（右）とトルコのコジャクシュ。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、試合に臨む中国の韓鑫（左）とトルコのコジャクシュ。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、優勝した中国の韓鑫（右）。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、優勝を決め、コーチと抱き合う中国の韓鑫（右）。（成都＝新華社記者／魏翔）１０日、試合前に入場する中国の韓鑫。（成都＝新華社記者／魏翔）１０日、表彰式に臨む中国の韓鑫。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、優勝した中国の韓鑫（右）。（成都＝新華社記者／張博文）１０日、試合に臨む中国の韓鑫（右）とトルコのコジャクシュ。（成都＝新華社記者／張博文）