『歌唱王』2025年度も放送 審査委員長・秋元康が優勝者をプロデュース
日本テレビ系特番『歌唱王』が2025年度も冬に放送されることが決定した。大会委員長は南原清隆が務め、審査委員長に秋元康氏が参加する。
秋元康氏
2013年に誕生し、今回で13回目を迎える同番組。日本全国の歌自慢の中から人の心を打つ「歌のうまい人」を発掘し、15年に出場した木下晴香は、ミュージカルで活躍し、実写映画『アラジン』のジャスミン役の声優を担当。19年に優勝した駒津柚希は『THE MUSIC DAY』で世界的ギタリストのMIYAVIとセッション。
そして、23年に番組史上最高得点を獲得して優勝した当時14歳のEmiは特別審査員を務めたYOSHIKIに認められ、『歌唱王』に出場した経歴を持つCocomi、Michelle、Hinataとともに「美麗-Bi-ray-」として今年世界デビューを果たした。
そして今回は、様々なジャンルの楽曲の作詞を手がけ、AKB48や乃木坂46など、数々のアイドルグループをヒットさせてきた秋元氏が参加。さらに、優勝者を秋元氏がプロデュースすることが決定した。
優勝賞金は100万円。番組公式ホームページで、出場者を募集している。
南原清隆
(C)日テレ
