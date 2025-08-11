「中盤の皇帝！」「彼には脱帽だ」開幕３戦連発と絶好調の“27歳日本人MF”を指揮官も地元メディアも手放し称賛！「ステップアップしたい気持ちはある。ただ…」【現地発】
シント＝トロイデン（STVV）の伊藤涼太郎が開幕３戦連続ゴールと絶好調だ。
藤田譲瑠チマ（現ザンクト・パウリ）とダブルボランチを組むことの多かった昨季の伊藤は、中盤で汚れ仕事をこなしてからようやく攻撃に絡むことができた。しかし、ワウター・フランケン監督からトップ下を任された今季は、クリエイティブなプレーでチームの攻撃を引っ張ってから、守備に戻っている。このアクセントの違いによって、伊藤は水を得た魚のように生き生きとプレーし、すでに昨季の２ゴールを超す得点を挙げている。第３節、デンダーに２−０で勝利した後、伊藤はこう答えている。
「今シーズンから、自分が本来やりたかったトップ下でプレーしている。トップ下は非常に数字が求められるポジションです。自分は今、３ゴールしてますけれど、自分ひとりで取ったゴールはない。チームメイトが頑張って繋いでくれたおかげのゴールなので、チームメイトも本当に称賛されるべきだと思います」
今季１点目は７月27日のヘント戦（３−１で勝利）。STVVは後半アディショナルタイム５分にロングカウンターを発動させ、FWベルタッチーニ（現アンデルレヒト）のグラウンダーのクロスを伊藤がファーで受け、マークをダブルタッチで外してから３−１となるトドメのシュートを決めた。肉体的に一番キツイ時間帯で長い距離を駆け上がり、それでいて伊藤は攻撃に余力を残していたかのようにフェイント・シュートを決めた。
２点目は８月３日、重馬場のピッチで行なわれたシャルルロワ戦（１−１）。21分、本来のポジションから引いたところで味方のパスを引き出した伊藤は、左足のワンタッチスルーパスを通す。これを受けたMF山本理仁がボックス内で倒されて得たPKを、伊藤が落ち着いて左隅に決めた。
３点目は８月８日、前述のデンダー戦。右サイドからのロングパスを左ポケットで受けたMFサバウイが折り返すと、中央に生まれた空白を突いて走り込んだ伊藤がダイレクトシュートをゴールネットに突き刺した。
こうやって彼の３ゴールを振り返ると「チームメイトが頑張って繋いでくれたおかげのゴール」という言葉に納得しつつも、伊藤自身の頑張りがご褒美となって決まったゴールのようにも思えるのだ。これをまとめて「今季のSTVVは全員がハードワークするチーム」と言うこともできる。デンダー戦後の記者会見ではフランケン監督が伊藤の攻撃面での活躍を称えたうえで、「しかも伊藤はプレスバックで60メートル戻って守ってくれるんだ。彼には脱帽だ」と付け加えていた。
昨季、いまひとつだった伊藤と山本が今、リバイバルしているのは、フランケン監督が中盤をしっかり構築し直したからだろう。そのキープレーヤーとなるのが、コルトレイクから獲得したアブドゥライ・シサコ。山本とダブルボランチを組むシサコは、中盤の潰し役に徹することで、伊藤を攻撃に専念させたり、山本に前線への飛び出しを促したりしている。しかも伊藤と山本のポジションの入れ替わりも効いている。シャルルロワ戦でのPK獲得シーンは、ふたりの息の合ったポジションチェンジから生まれたものだった。
STVVの中盤は早くも固まったかのように思える。伊藤は「いい選手が入ってくれました」とシソコの奮闘を称えたつつ、「昨季からいる、他の選手たちもチームのために頑張ってくれている。今年は僕の印象だと、全員が守備をしっかり頑張るチームだと思います」と中盤だけでなく、チーム全員の守備意識の高さを強調した。デンダー戦で先発した日本人選手４人と、勤勉さで知られるリンブルフ地方にあるSTVVのアカデミー出身のふたり、そして現役時代はSTVVの主力選手として活躍したフランケン監督がチームのキャラクターを形作り、サボらない真面目なチームに育っているのかもしれない。
