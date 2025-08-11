山本彩、「髪切った」新ショートヘア姿にファン歓喜「久しぶりのショート!!」「めっちゃキュートで可愛い」
元NMB48のメンバーでシンガー・ソングライターの山本彩（32）が10日、自身のXを更新。新ショートヘアを披露した。
【写真】「久しぶりのショート!!」新ショートヘア姿を披露した山本彩
山本は一言「髪切った」とつづり、自撮り写真をアップした。これまで髪が肩にかかるミディアムほどの長さだったのをカット。さっぱりとしたショートヘア姿を公開した。
この投稿にファンからは「めっちゃキュートで可愛い」「ショートヘアに歓喜」「やっぱ、さや姉はショートやな」「やっぱりショート似合うなぁ」「久しぶりのショート!!やばい!!」といったコメントが寄せられた。
