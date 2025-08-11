ワカメの天日干し（島根県水産技術センター提供）

ひと味違うワカメで、海の香り漂う食卓に―。島根県では、広く流通しているカットわかめとは製法が異なる「絞りわかめ」が古くから親しまれている。漁業従事者の高齢化で生産量が減る中、県水産技術センターは加工方法の調査とマニュアル化に乗り出した。経験や勘に頼ってきた製法を見直し、品質を向上させる狙いだ。

県はワカメ加工に新規参入する漁業関係者を増やすことも目指していて、センターの細田昇科長（49）は「漁師にしか作れないものを事業化し、冬場の安定収入につなげたい」と期待を寄せる。

湯通しして塩を加えた後、脱水して作られるカットわかめとは違い、島根の絞りわかめは水洗いの後に天日干しする。乾くと絞ったような形になることから名付けられたといわれ、ミネラルやビタミンが多く残り、ワカメ本来の風味が強く香る特徴があるという。

ただ、乾燥に時間がかかることや、生産者の高齢化、後継者不足から生産量は減少。生産者によって塩抜きや乾燥の方法にもばらつきがあった。センターは、適切な条件を解明するため、水洗いの時間や使う水の量などを検証。家庭用の除湿器やストーブを使って室内で乾かせば、天候の影響を避けられることも実証した。

松江市美保関町七類でサザエの素潜り漁に取り組む森脇建さん（44）は、今年から絞りわかめの生産に挑む。海がしけ、漁が閑散期となる2〜3月の新たな収入源として期待でき、家庭用の「安価な設備」で始められる点が挑戦を後押しした。

「磯の香りがする大好きな絞りわかめをもっと多くの人に食べてほしい」と森脇さん。県内の漁業従事者が減少の一途をたどる中、新たな試みで活性化を目指す。

島根県産の「絞りわかめ」（島根県水産技術センター提供）