「挨拶の順番を間違え妻が土下座」…！元鎌ケ谷市長が明かす「夜は裸同然で仕事」役所業務はつらいよ

市長の学歴詐称問題で、全国から注目されることとなった静岡県伊東市。「伊東市長の対応は間違っている」としながらも「自治体トップは苦労も多い」と話す人物がいる。元千葉県鎌ケ谷市長の清水聖士氏（64）だ。清水氏は’21年６月まで、鎌ケ谷市長を５期19年の長きにわたり務めた。７月に『市長たじたじ日記』（三五館シンシャ）を出版した本人の肉声で、役所業務の実態と市長のつらい日々を紹介したい――。

「市長の仕事は夜９時以降が本番です」

清水氏が語る。

「日中は議会があり、夕方からは毎日のように地元消防団や各種組合などとの会食があります。ようやく会食が終わってから市役所に戻り、秘書課に届いた未決済書類にハンコを押すんです。しかし３期目までは市長室にエアコンがなく、夏場は大変。定時の夕方５時以降は全館用の冷房が切られ、夜でも30℃を超えた市長室で仕事をしなければなりません。部屋の窓を全開にし、裸同然の姿で夜11時過ぎまで書類をチェックしていました」

昼食にも気を使った。

「就任当初は市役所地下の職員食堂で食べていました。たいがい年上の市議会議員が『食堂でランチとは庶民派だね！』などと大声で話しかけてきます。ただでさえ私は役所内で目立つ存在なのに、議員のおかげで余計周囲の目が気になる。そのため２期目からは、近くのイオン鎌ケ谷ショッピングセンターのフードコートを利用するようになりました。しかし、だんだん市長として顔が知られるようになるとジロジロ見られたりヒソヒソ話をされるようになり……。

結局、落ち着いたのは市長室です。最寄りのセブン-イレブンで500円ほどのコンビニ弁当を買い誰の目も気にせず食べる。10分ほどで食事を終えると、市長室のソファーで25分ほど仮眠していました。これがとても有効。就任当初は午後の議会でうつらうつらすることもありましたが、昼寝のおかげでスッキリした頭で出席できるようになったんです」

小泉首相の応援で板挟み

鎌ケ谷市長の年収は手取りで1200万円ほど。ただ自腹を切るケースも多く、生活に余裕はなかった。

「地元選出の国会議員から政治資金パーティの招待状が来れば、市長として出席せざるを得ません。２万円のパーティ券を時には10万円分買わされることもある。公費で支出できないかとも考えましたが、私は選挙公約で市長の交際費を公開すると市民と約束しています。交際費の一覧を掲載した市のホームページに『〇〇議員のパーティ券を10万円分購入』とも書けません。泣く泣く自腹を切っていました」

補助金や地方交付税を受け取る自治体のトップは、国との関係にも気を使う。’03年11月に行われた衆議院選挙では、自民党候補を応援するため当時の小泉純一郎首相が鎌ケ谷市を訪れた。清水氏は板挟みとなる。

「私は初当選した’02年７月の市長選で民主党（当時）から支援を受け、代表の菅直人さんが応援演説までしてくれました。私が小泉首相の演説に同席すれば民主党に義理が立ちません。しかし参加しなければ、保守系の市民から一国の首相の顔に泥を塗ったと批判されかねない……。

私はやむにやまれず、小泉首相の演説当日に、静岡県で開かれた全国青年市長会に出席しました。公務であれば民主党に不義理せず、自民党もしょうがないと思ってくれるだろうと。しかし自民党系の市議は『現職の総理大臣が市に来ていたのにわざと顔を出さなかった』と非難します。『次期市長選では保守系の対抗馬を立てる』という声まで。広島県出身で落下傘候補の私はオロオロしていましたが、幸い保守系の対抗馬が立つことはありませんでした」

「大恥をかかされた」

紆余曲折あるのは市長自身だけではない。時には家族も被害をこうむる。

「妻には本当に苦労をかけました。私の選挙での出陣式でのこと。あるベテラン市議の挨拶の順番を間違え、１回生議員の後回しにしてしまったんです。すぐにベテラン議員から抗議の電話が入ります。『私の支持者が〈先生の出番があんな若造の後なのはおかしい〉と怒っているんだ。私は大恥をかかされた。どうしてくれるんだ』と。

この時、お詫びに行ったのは妻でした。市議は怒り心頭で、妻は土下座し床に頭をこすりつけ事を収めたそうです。この土下座事件は、選挙が終わってはじめて妻から聞かされました。私にとって妻は、ベテラン議員よりも恐ろしい存在です。土下座の代償としてブランドもののバッグを求められたので、もちろん私は要求をのみました」

清水氏には娘がいる。小学生だった彼女の誕生日。親しい友達５〜６人を清水氏の自宅に招き誕生会が開かれた。

「しばらくすると妙な噂が出回ったんです。市長は娘と仲良しの子どもだけを呼んで派閥を作っていると。私にそんな意図はありませんが、変に勘繰られるわけにはいきません。以来、誕生日会を主催することも友達の会への参加も止めさせました。娘はさぞ悲しかったと思います。

小学校を卒業して鎌ケ谷市内の中学校へ進めば、『市長の娘』としてさらに目立ちます。私は妻と相談し、娘を受験させ市外の中高一貫女子校へ入学させることにしました。娘も賛成してくれましたが、大半の友達は小学校を卒業すると鎌ケ谷市内の同じ公立中学校へ進学する。親として胸が痛みました」

本人だけでなく、時には家族も翻弄される市長という特別な役職。清水氏の話からは、キレイごとではない生々しい市政の舞台裏がわかる。