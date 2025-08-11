Mrs. GREEN APPLEが7年ぶりに歌う“夏うた”「夏の影」配信＆MV公開スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ミセスが描き出す「夏」を歌と映像美で楽しもう

Mrs. GREEN APPLEは、約7年ぶりにタイトルに“夏”が表された新曲「夏の影」の配信とMVを公開する。

2年連続での5か月連続新曲リリースをおこなうMrs. GREEN APPLE。今年の5曲目は、「青と夏」以来約7年ぶりにタイトルに“夏”が表される“夏うた”として、「キリン 午後の紅茶」CMソング「夏の影」を8月11日より配信スタートする。

そのMVのTeaser Movie #2も公開となり、8月11日21時よりMV本編がプレミア公開される。

「夏の影」Teaser #2

「夏の影」Official MV

Teaser Movie #2には、夏そのものを想起させる雲と、夏の木洩れ陽で涼しげに佇む大森元貴の姿が映し出され、同曲でどのような映像美が紡がれていくのか、期待感が高まる内容となっている。

さらにMrs. GREEN APPLEはデビュー10周年の今年10月から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催。また、7月に開催した野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD（フィヨルド）～』をライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD（フィヨルド）～ ON SCREEN』として映画化し、日本人アーティストのライブフィルムとして史上初めてIMAX上映。ドキュメンタリー映画とともに11月28日に２作同時公開を予定している。

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

映画情報

ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD(フィヨルド)～ ON SCREEN』

11月28日（金）より全国映画館にて上映

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

