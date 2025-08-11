第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は11日、甲子園球場で第6日の4試合を開催。午後3時半から開始予定の第4試合（2回戦）に登場する豊橋中央（愛知）の応援に、ライバル校から異例の援軍が現れたことがネット上で話題に。高校野球らしい友情応援に「素晴らしい」「泣いちゃった」と喝采が相次いでいる。

2年ぶり20回目となる夏の甲子園への出場を決めた日大三（西東京）と初戦でぶつかる豊橋中央は、春夏通じて甲子園初出場。全国の晴れ舞台に臨むナインを友情応援という形で後押ししようと、援軍として買って出たのが同じ愛知の東邦高校だった。

愛知県大会決勝で敗れた同校のマーチングバンド部は公式Xで「本日8月11日に甲子園で豊橋中央高校様の友情応援をさせて頂きます！勝利の為に全力で応援します！」と投稿。ライバル校の粋な振る舞いに反響は広がり、ネット上では続々と喝采が寄せられていた。

「これも､高校野球ですね」

「凄いなこれは」

「素晴らしい」

「東邦がいるのは心強い」

「泣いちゃった」

「カッコいい青春」

豊橋中央の公式サイトによると、吹奏楽部は現在、部員減少のため「プロジェクト」の形で活動。協力体制を敷いた東邦に対しては、豊橋市の長坂尚登市長もXで「東邦高校マーチングバンド部〈GILAUGHTERS〉の皆さま、豊橋中央高校への友情応援、ありがとうございます！」と感謝の言葉を述べている。



（THE ANSWER編集部）