娯楽を楽しみながらもスマホを急速充電！OTTOCAST「Ottocast Mirror Touch」

OTTOCAST「Ottocast Mirror Touch」

OTTOCASTが、衝撃的な技術革新を遂げ、市場で唯一、カーナビとスマホの双方向操作を可能にする「Ottocast Mirror Touch」が誕生しました。

OTTOCAST Mirror Touchを購入の方に、2025年8月11日〜8月30日の期間限定で20％OFFクーポンを配布します。

■双方向制御・高度自由化

スマホを魔法のようにディスプレイにミラーリングできます。

従来の製品の限界とは異なり、「Ottocast Mirror Touch」を接続すれば、スマホにあるものはカーナビで1：1に複製して使用でき、車載ディスプレイにスフイプ・スクロール・タップ可能です。

スマホに触れず、運転中の視線移動を最小限に！

■ゼロ遅延・圧倒的な安定性

遅延わずか80ミリ秒の低レイテンシー、人が違和感を覚える境界はおよそ100ミリ秒と言われています。

極めてスムーズな体験をお届けします。

■27Wのデータケーブルにより、娯楽を楽しみながらもスマホを急速充電できます。

長時間のドライブでもバッテリー切れの心配はありません。

また、USBケーブル内部の抵抗を最小化しているため、過電圧、過熱、過電流、ショート回路防止等の多重保護で安全性と信頼性を向上させます。

安全で快適な次世代カーライフを、今すぐはじめましょう！

※充電必要場合、別途ケーブルを用意いただく必要があります。

アプリを自由に・制限なし

■アプリ制限なんかまったくない！

ナビゲーションアプリでも、動画アプリでも、ゲームアプリでも、すべてのアプリとの互換性を保証可能。

カーナビで別途ダウンロードの手間が不要です、YouTube、Netflix、Googleマップ、TVer、TikTokなど、お気に入りのアプリをスマホと同じようにスムーズに利用でき、ドライブをさらに楽しめます。

■地図も動画も黒帯なしでフルスクリーン表示！ナビ画面を最大限に活用し、ストレスフリーな映像体験を実現。

動画の放送に、真の自由を与える

■あなたが望む限り、すべての動画が揃っています。

従来のミラーリングとは異なり、一部分の動画再生時に著作権非対応の画面が表示される場合があります。

Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、TVer、AbemaTV などの著作権保護されたコンテンツを含む動画に対応しています。

■動画再生時、車載ディスプレイの解像度が自動適応し、黒枠なしでより高い視聴体験を実現します。

一台三役、iOSミラー、CarPlay、Androidミラーの3種類のモード

■有線CarPlayを、ワイヤレスに簡単アップグレード！

製品を起動する際、iOSミラー、CarPlay、Androidミラーの3種類のモードから自由に選択できます。

また、デュアルモードが自動的にCarPlayとiOSミラーリングまたはAndroidミラーリングの間で切り替わります。

初回のセットアップ後、車を始動するとワイャレスCarPlayが自動的に起動します。

■「Hey Siri & OK Google」で音声操作で各種機能を使うことができます。

運転中も道路に集中したまま、画面に触る必要がなく、両手をハンドルにしっかり握り続けることで運転に集中でき、安全性が一段と向上します。

すべての音声をカーナビに統合

■車内スピーカー出力で臨場感UP

音声は車載オーディオ本体から出力されるので、映画や音楽を楽しむときも実に臨場感に満ちています。

それだけでなく、運転中でも気軽に快適なエンターテイメントを楽しめるのが魅力です。

取り付け料金はゼロ、車の部品を一切取り外す必要はありません。

■プラグプレイ・操作簡単！

プラグ＆プレイ仕様で簡単にセットアップが可能です。

滑らかにカクつかず、より高い運転体験をお届けします。

■ミラーリングのセットアップ手順

1. 接続

2. アイコンをタップ

3. 設定(※Androidは設定不要)

4. ミラーリング開始！

安心の技術基準適合認証取得＆万全のサポート体制

■オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。

本製品は、技術基準適合認証(技適番号：R201-220660)を取得済みで、日本国内でも安心して使用できます。

■絶えず製品システムに対して的確な最適化とアップグレードを行い、お客様が毎回使用する際に、より良い体験を得られるようにします。

■使用方法などお困りの際には何でも販売元にお問合せください、故障の際には無償交換対応します。

■オットキャストはお客様のニーズを第一に、製品の使い方を分かりやすく案内し、万全のサポート体制でトラブルを未然に防ぎ、安心な使用体験を提供します。

Ottocast Mirror Touch｜製品仕様

