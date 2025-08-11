「コーデ迷子」→“この1枚”で解決！【グローバルワーク】簡単にシャレ見え♡「スカーフコーデ」

シンプルなワンツーコーデになりがちなこの季節、どこか物足りなさを感じることも。とはいえ、レイヤードは暑くて気分が乗らない。そんな時はスカーフが頼りになります。トップスやボトムスのうえから巻くだけで、いつものコーデもブラッシュアップ！今回は【グローバルワーク】のおしゃれなスタッフHARU＊さんが提案する、おすすめの「スカーフコーデ」をご紹介します。

いつものジーンズコーデが華やかに

【グローバルワーク】「シルクタッチスカーフ」\2,200（税込）

華やかなオレンジのアクセントが効いたスカーフを、ジーンズの上にプラス。クラシカルな柄のスカーフが加わることで、カジュアルなワンツーコーデも一気に大人顔へと格上げ。動くたびに揺れる軽やかな素材感もこなれたエッセンスに。いつものコーデにマンネリを感じている人にもおすすめ。

ビスチェ風でイメージチェンジ

【グローバルワーク】「大判プリントスカーフ」\2,200（税込）

大判サイズならではの魅力を活かし、ビスチェ風にアレンジしたスカーフコーデ。ネイビー × オレンジのコントラストが、大人世代の落ち着いた雰囲気に夏らしさと彩りをプラス。ジャケットやシャツのなどきれいめアイテムのインナーとして取り入れると、上品な華やかさが漂います。旅行やお出かけなど、写真映えしたいシーンにもぴったり。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M