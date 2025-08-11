【MLB】ドジャース 4ー5 ブルージェイズ（8月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）

【映像】“片手一本”！大谷、衝撃弾の一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が、2試合連続となる第41号同点ホームランを放った。軽く振っただけに見えるにもかかわらず、本塁打となったことで多くのファンが衝撃を受けた。

1点を失った直後の1回裏、先頭打者として打席に入った大谷は、カウント1ー2ストライクからの4球目、低めのカットボールに合わせにいった。

最後は片手となり、まるでライト前へ運ぶかのように見えるスイングだったが、MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、飛距離400フィート（約121.92メートル）、打球角度25度の弾丸ライナーとなりスタンドイン。驚きの同点ホームランとなった。

ABEMAのコメント欄やSNSでは、「全然振ってないのに超えてて草」「これで入るのバグやん」「タイミングズラされてほぼ片手なのにスタンドまでもってくの意味わからん変態すぎる」「確変谷やっときた気がするな」「こんなに軽く当てただけで入るの？恐ろしすぎるだろ・・・」「あんな体勢からでも柵越えとかエグ過ぎるだろ笑」「あの球HRにするのきもいてぇぇ笑」「これ中々の変態ホームランだぞw」「ライト前ヒットの打ち方でホームランなの草」と驚きのコメントが続々と投稿された。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）