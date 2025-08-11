バッテリィズ、アレルギー検査で共通点判明 珍しい結果に“アレルギーに詳しい”狩野英孝ら驚き
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が、12日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】アレルギーが多すぎて…かなり詳しい狩野英孝
12日放送回は「衝撃のアレルギースペシャル」。VTRでは、ライブ後に目が腫れるアイドルやとんこつラーメンでアレルギーが発症する理由を紹介する。
スタジオでは、ゲストのアレルギーにまつわるトークを展開する。「果物はほとんど食べられない」というLiLiCoは、シラカバにもアレルギーがあり、「日本に来てからシラカバがないので夢のよう」と語る。また、村重杏奈は「イチジクを小学生の時に食べたら喉が腫れちゃって、そこから1回も食べてない」と明かす。エビにアレルギーがあり、20年間食べていなかったという狩野英孝は、最近になって「20年我慢してるから大丈夫だろう」と食べたところある症状が現れたと話す。
エースは「花粉症がひどいですね。20歳くらいの時から」と自身の症状を語り、漫才の途中に鼻水が止まらなくなった出来事を回想。寺家は「カレンダーの撮影があって、その日だけなぜか涙が止まらなくなって」と謎の症状で苦労した体験を振り返る。
また、事前に血液検査を受けたゲストのアレルギー検査結果を発表する。約9年前、番組のアレルギー検査で205項目中154項目にアレルギーの陽性反応が出ていた“アレルギーに詳しい”狩野がコーナーの進行を担当する。
村重は「花粉症は一切ない！」と断言し、花粉の時期のロケに強いことを示すエピソードを披露。一方、イヌとネコのアレルギーの自覚症状を語る。フルーツやナッツなど多くのアレルギーを持ち、普段から気をつかっているLiLiCoは、まさかの結果となる。
「花粉症のほかにも何かあるんじゃないか？」と予想するエース、自覚するアレルギーは「ないんですよねぇ」という寺家だが、バッテリィズの2人に驚きの共通点が判明。珍しい検査結果で共演者を驚かせる。
