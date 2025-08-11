米倉涼子、「小さい頃から憧れていた」歌手と2ショットに反響「素敵過ぎです」「豪華なツーショット」
俳優の米倉涼子（50）が11日までに自身のインスタグラムを更新。「小さい頃から憧れていた」歌手との2ショットを披露した。
【写真】「小さい頃から憧れていた」歌手との2ショットを公開した米倉涼子
米倉は「8月2日のショーには、私が小さな頃から憧れていたプリンセス プリンセスのボーカル・岸谷香さんが、50歳のお祝いに駆けつけてくださいました」と紹介し、岸谷と仲良くピースサインを決めた写真を投稿した。
続けて「『M』や大好きな曲をご本人のピアノ伴奏でご本人の目の前で一緒に歌えたこと、更には会場のみなさんとバースデーソングを歌っていただき、「ダイヤモンド」で締めてくださり、心から幸せな時間でした」と振り返り、「短い時間の中で私も客席も幸せにしてくださった、香さんの存在に感謝の気持ちでいっぱいです」「本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
この投稿に、ショーに参加したファンからの「生歌最高でした」「凄く最高な歌声でした！」といった感想をはじめ、「2人共素敵過ぎです」「豪華なツーショット」といったコメントが寄せられた。
【写真】「小さい頃から憧れていた」歌手との2ショットを公開した米倉涼子
米倉は「8月2日のショーには、私が小さな頃から憧れていたプリンセス プリンセスのボーカル・岸谷香さんが、50歳のお祝いに駆けつけてくださいました」と紹介し、岸谷と仲良くピースサインを決めた写真を投稿した。
続けて「『M』や大好きな曲をご本人のピアノ伴奏でご本人の目の前で一緒に歌えたこと、更には会場のみなさんとバースデーソングを歌っていただき、「ダイヤモンド」で締めてくださり、心から幸せな時間でした」と振り返り、「短い時間の中で私も客席も幸せにしてくださった、香さんの存在に感謝の気持ちでいっぱいです」「本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
この投稿に、ショーに参加したファンからの「生歌最高でした」「凄く最高な歌声でした！」といった感想をはじめ、「2人共素敵過ぎです」「豪華なツーショット」といったコメントが寄せられた。