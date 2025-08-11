日本代表の鎌田大地が所属するクリスタル・パレス。昨季のFA杯決勝ではマンチェスター・シティを破ってタイトルを獲得すると、25-26シーズンのコミュニティ・シールドではリヴァプールをPK戦の末に撃破し、再度タイトルを手にした。



この2試合で素晴らしいパフォーマンスを披露したのが、GKのディーン・ヘンダーソンだ。



ユナイテッド出身のヘンダーソンは多くのレンタル先で武者修行を重ね、2023年にパレスに加入。その後は守護神としてチームに貢献している。





Henderson gave his Community Shield winning bottle to a fan after the game.



For Curtis Jones just wait pic.twitter.com/p8tZogdrT4 — Mhla Ndinento (Thuwani) (@Szolwethu1) August 10, 2025

このリヴァプール戦でも先発し、3セーブを記録。90分で決着つかず行われたPK戦ではアレクシス・マカリスター、ハーヴェイ・エリオットのシュートを防ぎ、チームを勝利に導いた。『Daily mail』によると、ヘンダーソンが試合中に使用した飲料ボトルを観客が手に入れ、そのボトルの画像がXでポストされている。そのボトルにはリヴァプールの選手が蹴るPKの方向が記されていた。ただ、マカリスター、エリオットの2人はそのボトルに記された方向とは逆に蹴ったが、シュートを止められてしまった。「プレッシャーがかかる瞬間を経験するのが好きなんだ」「彼ら(リヴァプール)には信じられないほど素晴らしい選手がいたが、3か月で2つのトロフィーを獲得したのはすごく嬉しい」「相手が2対1でリードしていたので、もう負けたと思った。けど、監督はチャンスが来ると言っていた、実際にチャンスが来たんだ」ヘンダーソンは昨季のFA杯決勝でもオマル・マルムシュのPKをストップしており、このリヴァプール戦でもシュートを防いでいる。PK戦に滅法強く、カップ戦では彼のような人材が重宝される。