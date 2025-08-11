トッテナムがシティから2選手を獲得？ サビーニョ&マカティに関心。後者には79億円のオファーを提示か
スカッドの縮小を目指すマンチェスター・シティに対し、プレミアリーグのライバルクラブから主力獲得の打診があったようだ。
移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じたところによると、トッテナムがブラジル代表FWサビーニョの獲得を検討しているという。
すでに交渉は開始されており、サビーニョ本人はクラブ間での合意があれば、移籍に前向きな姿勢を示しているとのこと。トッテナムの新監督であるトーマス・フランク監督が同選手を高く評価しているようだ。
シティの右サイドは人材が潤沢で、サビーニョ不在となったとしてもフィル・フォーデン、ベルナルド・シウバ、オスカー・ボブ、さらには新戦力のラヤン・チェルキもそのポジションでプレイすることができる。
サビーニョは昨季のプレミアでのチーム内アシストキング(8アシスト)だが、得点は1ゴールのみと決定力が課題となっており、トッテナムのオファー次第では放出もあり得る。
『Mirror』によると、トッテナムはサビーニョだけでなく、シティのジェイムズ・マカティにも関心を寄せているようだ。前述したようにトッテナムは10番の不在に悩まされており、マカティはその問題を解決することができる。
トッテナムは一刻も早く獲得すべく、4000万ポンド、日本円にして約79億円のオファーを検討している。