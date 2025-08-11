X（旧Twitter）に投稿されたのは、バスローブを着るラブラドールレトリバーさんのお姿。あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で52.1万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お風呂の後に『バスローブ』を着た大型犬→思っているのと違う『可愛すぎる着方』】

お風呂の後にバスローブを着る大型犬

Xアカウント『@yokozuna_lab』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「横綱」くんのお姿。

この日、里帰りをして家族犬さんたちと川遊びを楽しまれたのだといいます。

たくさん水遊びをした後…待っているのは、もちろんお風呂。お家でシャンプーをしてもらった後、バスローブを着こなすお姿を披露してくれたのだそう。

想定外に『可愛すぎる光景』に2万4000いいね

ブルーの素敵な『アザラシバスローブ』なるものを着ていたという横綱くん、ぴっちりとしたフォルム、隠れたお耳…。その商品名の通り、『アザラシ』にあまりにもそっくりだった模様。

『解せぬ…』とでも言いたげな表情、お顔のシワッと感も相まって、あまりにも愛くるしい光景が繰り広げられたのだとか。

横綱くんが見せてくれたアザラシ姿は多くの人々を悶絶させ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「何回見ても可愛い」「アザラシ感がすごい」「お耳がないのかわいいいい」「シワッとしてるの最高」「たまんないなぁ」「男前なアザラシ」などのコメントが寄せられています。

表情豊かな男の子の日常

2023年5月2日生まれの横綱くんは、とっても甘えん坊で表情豊かな男の子。里帰りをした先では、家族犬さんたちと全力で川遊びを楽しまれたのだそう。

『まだ表情の引き出しあったの？』と、飼い主さんをも驚かせてしまうほどの豊かな表情も、たくさんある魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす横綱くんの日常は、ラブラドールレトリバーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yokozuna_lab」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。