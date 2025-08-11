愛犬亡きあとの奇跡的な出会いがTikTokアカウント「mintochoko04」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で17万7000再生を突破、「運命としか思えない」「素敵な光景に泣いた」「表情が変わったね」と話題を集めています。

【動画：保護犬センターのライブ配信を見ていたら『亡き愛犬そっくりな犬』を発見→会いに行った結果…】

愛犬の死に泣く日々

愛犬の『エース』ちゃんを突然亡くした飼い主さんは、なかなか立ち直れないでいました。しかし、ふと思い立って保護犬センターのライブ配信を見てみたとのこと。そこには、エースちゃんにそっくりなわんこが映っていたといいます。

色や柄は違うものの、顔はうりふたつ。飼い主さんは、そのわんこがエースちゃんにしか見えなくなってしまったそうです。ほとんど衝動的に保護犬センターへ足を運んだ飼い主さんは、その日のうちにわんこを引き取ったのでした。

迎えたのは繁殖引退犬

『Lani』ちゃんと命名したわんこは、家に着いてもケージからなかなか出てこなかったそう。ご飯も口を付けなければ、おもちゃに興味を示すこともありません。抱っこをしてもどこか緊張した面持ちで、明らかに人間に慣れていない様子でした。

実は、Laniちゃんは繫殖犬として長く過ごしてきたわんこでした。誕生日もわからない状態で保護されたLaniちゃんは、甘え方も遊び方も知らなかったのです。そんなLaniちゃんに、飼い主さんはさまざまな経験をプレゼントしてあげたといいます。

表情の変化に涙が止まらない…

飼い主さんの愛に支えられて、おもちゃの遊び方やイタズラの楽しさを学んでいったLaniちゃん。すべて、今までの暮らしでは知ることのできなかったものです。少しずつ外にも慣れ、お散歩やドッグランも楽しめるようになりました。

そして、現在のLaniちゃんはすっかり生命力あふれるわんこに！ニコニコと笑みを浮かべる表情から、飼い主さんに愛されていることが伝わります…。大変な数年間を過ごしたけれど、「本当の犬生はこれから」。

エースちゃんが繋いでくれた尊い命の物語は、運命といっても過言ではないかもしれません。

この投稿には、「お互い巡り会えて良かった」「不安そうなお顔がみるみるうちに明るくなったね」「幸せの毎日が続きますように」など、多くのコメントが寄せられています。

後日、『Loa』ちゃんというわんこも迎えたという飼い主さん。TikTokアカウント「mintochoko04」には、2匹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mintochoko04」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。