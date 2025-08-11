女優の松岡茉優（30）が9日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。パーソナリティー・フリーアナウンサーで女優の田中みな実のとクセについて語った。

2人は昨年、松岡が主演したフジテレビのドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演し、それ以来親交が深い。また、田中と仲良くなる前からこのラジオのリスナーだったと明かした。

「私、みな実ちゃんの好きなところの第28位くらいなんだけどモノマネして良い？」と提案した松岡。「みな実ちゃんが真剣に語りたいこと。主に情報系でしゃべってるみな実ちゃんの息継ぎ」と説明した。

そう言って松岡は、大好きなチョコレートについて熱弁する田中のモノマネを披露。早口で解説しつつ息継ぎのタイミングでは鼻呼吸で大きく息を吸う特徴を表現した。

忠実な再現に田中も思わず大爆笑。松岡は「情報系で好きな話題がかけ合わさると鼻で1回“スーッ”て吸うの」「去年出会ってからそれが本当に可愛くて。みな実ちゃん今、少し興奮してしゃっべてるんだなっていうボルテージ」だと"みな実愛"を語った。