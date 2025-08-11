元「モーニング娘。」の高橋愛が１１日までに自身のＳＮＳを更新。夫婦ショットを公開した。

インスタグラムで「初のねぶた祭り めっっっちゃ感動しました 最高ー！！！！」と青森のねぶた祭りを訪れたことを報告。「ずっとあべさん 羨ましい！って思ってて やっとみることができました 幸せだ！！！！！」とつづった。

夫であるタレント・あべこうじと浴衣を身にまとい、相合い傘をするラブラブショットを披露し「そして、とっても素敵な浴衣も着させていただきまして嬉（うれ）しかった〜！帯も素敵に作っていただきました！ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり「あべさんも超超超素敵だった」と愛を語った。

この投稿には「浴衣姿とっても素敵です」「いくつになっても本当に美しい」「浴衣のカラーが髪色と合っててとってもかわいいです」などの声が届いている。

２人は、高橋が番組で共演したあべにひと目ぼれしたことがきっかけで、交際に発展。２０１４年２月１４日に結婚し、同日に結婚記者会見を開催。“バレンタイン婚”となった２人はチョコレート色の衣装で登場したことも話題を集めた。