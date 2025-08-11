お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が、11日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。ハマっている話題作について語った。

向井が「うわさには聞いていて…芸能人はこうあるべきと背筋が伸びる」としたのは俳優の佐藤健が主演し共同エグゼクティブプロデューサーも務めるNetflixシリーズ「グラスハート」。孤高の天才ミュージシャンが結成したバンド「TENBLANK」が、さまざまな苦難を乗り越えていく音楽ドラマだ。

「カッコよすぎると、おもしろい域に」とした上で「佐藤健のカッコよさを味わおうと思ったら、もうあれを見てください。全部詰まってます」と薦めた。

これから見る人へは「本当に3話まで続けて見て！1話で判断しないで」と呼びかけ。「ざっくり言います。船のシーン、これを乗り越えた時に初めて扉が開ける」と熱弁した。

第3話で佐藤がクルーザーの先端に腰掛ける場面を挙げ「この夏、俺船乗る機会あったら絶対あの乗り方したい」とコメント。「『タイタニック』を越えたかもしれない。帆先でやるポーズとして新しい正解」とし「絶対に見てください。素晴らしい作品」と力を込めた。