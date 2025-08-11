「全国高校野球選手権・２回戦、未来富山−高川学園」（１１日、甲子園球場）

豪雨の影響により高川学園の応援団が試合開始までに到着しなかった。

一塁側アルプスに多くの部員の姿はなく、スタンド中段はがら空き状態。攻撃時は上段に集まった保護者やＯＢが手拍子のみで応援を行った。関係者によると山口県にいた居残り組の野球部約５０人がバスで甲子園に向かっていたが渋滞の影響で遅れ、午後３時過ぎに到着。メンバーがスタンドに姿を現すと、場内から拍手が送られた。

一方でブラスバンドやチアリーダーの応援団はこの日朝、甲子園に向かうバスに乗ったものの、安全を最優先して来場を断念した。野球部の安藤副部長は「（勝って）次につなげたいと思っていると思います。選手たちの発奮材料になっていると思います」と話し、３回戦進出で応援団の来場をかなえるために、初戦突破にかける選手の思いを代弁した。

第２試合の東海大熊本星翔も地元の熊本で低気圧や停滞する前線の影響で九州を中心に大雨が続き、地元熊本県内でも道路の冠水や土砂崩れが発生。雨の影響で応援団が試合に間に合わないトラブルが起きていた。