熊本県では、11日、これまで経験したことのないような記録的な大雨となっていて、7つの市と町に大雨特別警報が出されています。



緒方太郎キャスター中継リポート「熊本市から南東へおよそ20キロ離れた、熊本県甲佐町の役場で安全を確保してお伝えします。甲佐町に大雨特別警報は出ていないのですが、記録的な大雨が降りました。こちらは中心市街地の国道443号で10日夜は用水路の水が溢れ、川のように波立っていました。いまは水は引いたのですが、流木がへばりついています。周辺の住宅では浸水被害も発生していて、住民のみなさんはかつてないほどの雨で恐怖を感じたと話しています。」

甲佐町豊内では車1台が土砂崩れに巻き込まれ、1人が行方不明となっています。

6日の降り始めからの甲佐の雨量は(11日午前11時現在)681.5ミリで、降り始めからの雨量が熊本県内で最も多い場所です。



平年の8月1か月に降る雨量の3倍以上の量が、わずか6日間で降ったことになります。



引き続きこのあと昼過ぎにかけて、再び線状降水帯が発生する恐れがあります。



命を守るための最大限の警戒をしてください。