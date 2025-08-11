J2札幌は11日、岩政大樹監督（43）の契約解除を正式発表した。札幌U―18の柴田慎吾監督（40）がトップチームの監督に就任する。

岩政氏はクラブを通じ「素晴らしい時間を過ごしました。こんな場所は他にないと感じていました。本当に感謝しています。正直に言うと、驚きの気持ちと、見え始めていたフットボールの完成形を見られない残念な気持ちがあります。しかし、悔いはないので、次に向かいます。最後の試合の最後の場面で、攻めに行って敗れたことが今回の挑戦の全てだった気がしています。その先は、選手たちに託します。

ありがとうございました」とコメントを発表した。

柴田新監督は現役時代、札幌や草津（現群馬）でプレー。11年の札幌ジュニアスクールコーチを皮切りにアンダー世代の指導に携わり、24年にU―18チームのコーチ、今年から同チーム監督を務めていた。「このタイミングで就任することの重みを深く受け止めております。アカデミーで育った指導者として、クラブの未来を担う誇りと責任を胸に、日頃よりご支援・ご声援をいただいている北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまの笑顔のため、J1昇格を達成できるよう、オールコンサドーレでベストを尽くしてまいります」とコメントした。

岩政氏は今季から監督に就任したが、チームは25節終了時点で10勝4分け11敗の10位に低迷。 ルヴァン杯も1回戦で格下のJ3福島に敗退していた。