ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、11日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。大谷翔平投手（31）の三振数に言及した。

大谷は10日（日本時間11日）のブルージェイズ戦で2戦連発となる41号を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでフィリーズ・シュワバーと並んでトップタイに再浮上。8月の月間打率は9試合で・457と高い数字をキープしている。

一方で、今季は三振の多さが目立ち、ここまで116試合出場で144三振。シーズン201三振ペースで、自己最多だったエンゼルス時代の21年189三振を上回る勢いで増えている。

ロバーツ監督は「三振は気にくわないし、気にするよ。ホームランを1本打ったらあとは三振」と指摘。「翔平は少し大振りし過ぎていると思う。もっと二塁打を打つ意識を持つべき。二塁打を狙えばホームランも出るし、バッティングの調子も上がる。今のスイングは少し大振りしすぎじゃないかな」と注文を付けた。

そして「（翔平に限らず）チーム全体の三振数が多すぎると思うけどね」と打線全体の課題でもあるとした。

また、一時期、打撃不振のベッツの復調を願って1番に起用したが、8月3日（同4日）のレイズ戦以降は再び大谷が1番打者を務めている。

打順について指揮官は「1番・大谷、2番・ベッツがいいと思うよ」と個人的見解を示し、1番・大谷、2番・ベッツ、3番・フリーマン、4番・スミスの打順が「これが一番お気に入り」とも語った。