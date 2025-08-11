「最高に素敵な表情」「美しい」

モデルの大河内志保(53)がインスタグラムを更新。家族とのオフショットを公開し反響が寄せられている。

「母の施設へ (中略)素晴らしい介護士さん達に感謝です。人の人間力が利用者さんの残り人生のキャンパスに彩りを与えてくれる。AIには果たせない大切な存在」とつづり、大河内の母親が入所している施設に訪れた際のショットを公開。続けて「帰省しましたら親ごさんのちょっとした変化に気づいてあげて下さい」と呼びかけた。

また「#ほとんどの病気は2、30年前から発症しています #30年以上寄り添って来て分かった事 #だいぶ遅らす事ができた #細かく観察してあげると進行を遅らせる事ができます #今の食事や環境が大事」とハッシュタグをつけ思いを込めた。

この投稿にファンは「お母さまの存在が志保さんを素敵な表情にさせているんでしょうね」「素敵」「美しくてお綺麗過ぎます」「最高に素敵な表情」「素敵な考え方だと思います」とコメントが寄せられた。

大河内志保(インスタグラム@okouchi_shihoより)

大河内は1992年にクラリオンのキャンペーンガール(クラリオンガール)に選ばれて売れっ子モデルに。日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、07年に離婚している。