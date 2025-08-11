目黒蓮（Snow Man）が表紙を飾る『VOGUE JAPAN』9月号が8月1日に発売された。目黒が複数回にわたって、撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【画像】Snow Man 目黒蓮、「いつもに増してキラキラ」ラメを施した妖艶な姿）

『VOGUE JAPAN』の表紙に目黒がソロで登場するのは今回が初めて。デンジャラス・ガイをテーマに全14ページにおよぶファッションシュートと多彩な魅力に迫る100問100答のインタビューを掲載している。

スピーカーとメトロノームをかたわらに置きモード系のファッションに身を包んだショットをはじめ、草木に囲まれた柔らかなシュート、マイクスタンドを前にした愛らしい写真、さらに顔にキラキラのラメを施した目黒が鮮やかなライトに照らされる姿が公開に。キャプションには「Fendi lights up the night.」と綴られている。

コメント欄には「色んな撮り方でも、全て完璧にかっこよく見せられるの蓮くんさすがすぎる」「いつもに増してキラキラしててほんっとに1番かっこいいよ」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）