演歌歌手の藤あや子（64）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。17歳の孫について語った。

司会の黒柳徹子から「17歳のお孫さんから孫なんですけど、ママって呼ばれて」と紹介されると藤は「はい」とうなずいた。

どのような話をするのかと問われ、「いやあ、あの、昨日も遅くに電話が来まして。ビデオ電話しまして」と回顧。「“まだ起きてると思ったあ”って言って。“今、家族が寝ちゃったんで、1人だけで今ちょっとご飯食べてるから、寂しいからママ、話相手してくれる？”って。“はあ”みたいな」と笑ってみせた。

「“私これからお風呂入ろうと思ってるのに”“まあそんなことおっしゃらずに”みたいに言われて」と続けると、黒柳も「可愛いわね」とほほ笑んだ。

藤はさらに「今、彼女が凄くはまってるのが、アフタヌーンカフェっていう、アフタヌーンティーのそういうお店に行くのを」と明かし、先日も東京・表参道のアフタヌーンカフェに出かけたと回顧。

「一緒に行って来たんですけども、ヌン活っていうんですって。で、ヌン活で、やっぱり意外とお値段もそんな、お安くはないんですよね、こういうところ。だからきっとスポンサーで私を連れていくんだと思うんですけれども」と苦笑した。

それでも「10代の子たちのこう楽しんでる様子が、凄く私も経験できるので、この年で。だからいろんな情報をこの17歳の子に教えてもらって。はい」と目を細めた。