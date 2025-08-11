全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・江古田のカフェ『パーラー江古田』です。

朝飲みにぴったりな住宅街のカフェ

パン飲みは夜だけじゃない。朝から飲める名店といえば、パンのおいしさに定評がある『パーラー江古田』だ。なんたって朝8時半開店だもの。

まだ国産小麦を使う店が少なかった時代から、ここは国産小麦にフォーカスしてきた。生地は全粒粉入りで、小さい農家の小麦を自家製粉して使うことも多い。店で起こした酵母を使い、発酵の力にまかせてじっくり育てて焼く。その製法は型にとらわれないフリースタイルだ。

見た目は穀物感たっぷりだけど「お腹いっぱいでもスルスル入りますよ。食後のワインのアテにもいい。グルテンが強くないので消化が良くて翌日も体がラク」と店主の原田浩次さん。

干しタチウオとじゃがいものトマト煮900円（パンとセット）、グラスワイン（白）935円〜

この日、パンに合わせて作ったのは自家製干しタチウオの料理。「タチウオがたくさん釣れちゃったので」と笑う。

イタリアのバカリャウ（干しダラ）からヒントを得たそうだが、その手があったか、という柔軟な発想にも拍手したい。

ここではパンも料理もそして人も自然体。そんな住宅街ののんびりした空間で、朝からパンとワインでゆるりとやれるなんて、東京の小さな奇跡かも（笑）。

『パーラー江古田』店主 原田浩次さん

店主：原田浩次さん「うちのパンと相性ぴったりのワインも揃っていますよ」

『パーラー江古田』ひとり飲みに最適なカウンター

江古田『パーラー江古田』

［店名］『パーラー江古田』

［住所］東京都練馬区栄町41-7

［電話］03-6324-7127

［営業時間］8時半〜18時

［休日］火

［交通］西武池袋線江古田駅北口から徒歩6分、西武有楽町線新桜台駅から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、ベネチアの郷土料理を再現した「干しタチウオのマンテカート」の画像をご覧だけます。

撮影／松永直子、取材／岡本ジュン

※2025年4月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「個性派“ワイン酒場”東京6選 パン飲み・立ち飲み・ゆる飲みを楽しむ」では、いまイチオシな「パン」「立ち」「ゆる」な酒場をレポートしています。