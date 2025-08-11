ヤンキースの狢狆豌Ν瓩海肇◆璽蹈鵝Ε屐璽鶸篤帖複毅押砲再び着火した。

１０日（日本時間１１日）、本拠地アストロズ戦で２点を追う３回の攻撃。先頭・マクマーンへの１―１からの３球目はわずかに低く見えた。だがデレク・トーマス球審の判定はストライク。その瞬間、ベンチから大声を出したブーン監督は球審がにらむなか、「４回目だ！」と左手で「４」の数字を示した。

これに球審はすかさず退場を宣告。怒りが収まらないブーン監督はダッグアウトを飛び出すと球審と顔を突き合わせて激高した。すでに退場を宣告済みのトーマス球審は相手にせず。あわてて三塁塁審が興奮する指揮官と球審の間に入った。

ブーン監督がイライラするのも無理はない。主砲ジャッジがケガから復帰したが、チームは不調から抜け出せず。この日も１―７で敗れ、６月１２日以降、２０勝３１敗となった。チームは地区優勝はもちろんワイルドカード争いも危なくなっている。

ブーン監督の退場は７月２３日（同２４日）のブルージェイズ戦以来でＭＬＢ今季最多の５回目。

通算４４回目となった。

敗戦後、指揮官は「最初の数イニングで彼に言いすぎた。もう終わったことで、事実として受け入れるしかない。それがこの試合に負けた理由ではない」と淡々と受け止めた。