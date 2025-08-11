ヤンキースは１０日（日本時間１１日）の本拠地アストロズ戦に１―７で敗れた。先発したエース左腕・フリードが５回８安打４失点（自責４）とピリッとせず、３回の攻撃ではストライク判定をめぐってブーン監督が球審に暴言を吐き、今季メジャー最多となる５度目の退場処分に。打線も振るわず、本拠地はため息に包まれた。

チームは６月中旬まで首位を走っていたが、その後に失速。８月は３勝９敗と黒星が大きく先行し、ア・リーグ東地区の首位・ブルージェイズとは６・５ゲーム差まで広がった。そんな状況を変えるべく、主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３３）がついに声を上げた。

ジャッジはヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」の取材に応じ「我々は勝つために給料をもらっている。我々は自分の仕事をしていない」と自分を含めたチームメートに喝。さらに「確かに厳しい状況だが、言い訳はできない。我々はピッチに出て、最高のパフォーマンスを発揮し、勝利を収めなければならない。ファンの皆さんは今もスタジアムに詰めかけて応援してくれている。我々は彼らのために、ピッチに出て自分たちの仕事をするだけ。ピッチに出て勝利をつかむための、ちょっとした努力さえ怠っている」と続けた。

ジャッジは右ヒジ屈筋の負傷から５日（同６日）のレンジャーズ戦で復帰。苦戦が続くチームのため、万全とは言い難い状況ながら最短の１０日でリハビリを切り上げた。チームを思う気持ちは誰よりも強く「だから全員の力が必要だ。この部屋にいる全員、リリーフ投手全員、内野手全員、外野手全員の力が必要だ」とナインに熱く訴えた。

この主砲の切なる叫び声について、米メディア「クラッチ・ポインツ」は「アーロン・ジャッジはアストロズ戦の敗戦後、チームを批判し、苦戦を強いられる状況を改善する緊急性を強調した」と報道。ジャッジの思いはチームメートに届くのか。