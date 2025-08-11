◇MLB ブルージェイズ5-4ドジャース(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がブルージェイズ戦で初回、二試合連続となる41号の先頭打者ホームランを放ちました。

大谷選手はエリック・ラウアー投手のカットボールを捉えると、打球はライト方向へ。スタンド下部に着弾するアーチを見せ、初回からいきなり41号のソロホームランとなりました。

昨季の41号より、13試合早い達成となっています。

昨季は、オールスター前の前半戦は3.3試合に1本ペースであったのに対し、後半戦では2.6試合に1本塁打という目覚ましいペースでの量産を見せていました。さらに、9月にはローンデポ・パークで行われたマーリンズ戦で、MLB史上初の50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成しています。この試合で大谷選手は、6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁という驚異の活躍を見せました。

また昨季は、41号の3試合後に42号を放ち、8月と9月に2か月連続2桁本塁打をマーク。今季は116試合で打率.284、41本塁打となっており、ここからどれだけ積み上げていくのか注目されます。

▽大谷翔平選手の40号以降の歩み ※現地時間

【2024年】

40号 8月23日 129試合目

41号 8月24日 130試合目

42号 8月28日 133試合目

43号 8月30日 135試合目

44号 8月31日 136試合目

45号 9月6日 141試合目

46号 9月8日 143試合目

47号 9月11日 146試合目

48号 9月17日 151試合目

49号・50号・51号 9月19日 153試合目

52号 9月20日 154試合目

53号 9月22日 156試合目

54号 9月27日 160試合目

【2025年】40号 8月9日 116試合目41号 8月10日 117試合目