大友愛、「18歳にまぜてもらえたょ」長女らと4ショット「ギャルに負けてない」「違和感ないのが凄い」
バレーボール女子元日本代表の大友愛（43）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。日本代表の長女・秋本美空（18）ら共栄学園OGとの4ショットを公開した。
【写真】「ギャルに負けてない」18歳・長女らと4ショットを公開した大友愛
大友は「ギャルは元気だった」「18歳にまぜてもらえたょ mamaも誘ってくれてありがと」とつづり、共栄学園出身の秋本、宇都木乃愛ら3人に混ざった写真をアップした。また「卒業してもこうして会う時間大切だね また会う日までそれぞれがんばりまっしょい」とのメッセージを添えた。
コメント欄には「18歳ギャルに負けてないない」「全員18歳のビジュアル」「娘さんのお友達に混ざっても違和感ないのが凄い」「違和感なし」といったコメントが寄せられた。
