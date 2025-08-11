大友愛さん ※2014年撮影（C）ORICON NewS inc.

　バレーボール女子元日本代表の大友愛（43）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。日本代表の長女・秋本美空（18）ら共栄学園OGとの4ショットを公開した。

　大友は「ギャルは元気だった」「18歳にまぜてもらえたょ　mamaも誘ってくれてありがと」とつづり、共栄学園出身の秋本、宇都木乃愛ら3人に混ざった写真をアップした。また「卒業してもこうして会う時間大切だね　また会う日までそれぞれがんばりまっしょい」とのメッセージを添えた。

　コメント欄には「18歳ギャルに負けてないない」「全員18歳のビジュアル」「娘さんのお友達に混ざっても違和感ないのが凄い」「違和感なし」といったコメントが寄せられた。