気象台は、午後2時29分に、大雨警報（土砂災害）を玄海町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・玄海町に発表 11日14:29時点

佐賀県では、11日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■多久市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■伊万里市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■小城市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■神埼市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■吉野ヶ里町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■上峰町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■みやき町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■玄海町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒

■有田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■大町町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　10mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■江北町
□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■白石町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■太良町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒