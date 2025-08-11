【大雨警報】佐賀県・玄海町に発表 11日14:29時点
気象台は、午後2時29分に、大雨警報（土砂災害）を玄海町に発表しました。
佐賀県では、11日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
11日夕方にかけて警戒
■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■多久市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■伊万里市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■小城市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■神埼市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■吉野ヶ里町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■上峰町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■みやき町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■玄海町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
■有田町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■大町町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 10mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■江北町
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■白石町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■太良町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒