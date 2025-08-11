気象台は、午後2時29分に、大雨警報（土砂災害）を玄海町に発表しました。

佐賀県では、11日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐賀市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm



□洪水警報

11日夕方にかけて警戒



■唐津市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





