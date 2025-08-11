JR東海は、学生を対象とした東海道新幹線「こだま」の割引乗車券「静岡ユース★おでかけきっぷ」を、2025年8月11日（月）より夏の期間限定で発売します。このきっぷは、静岡県内から東京ディズニーリゾートなどのテーマパークなどへ向かう学生が、新幹線を「ほぼ半額」で利用できる大変お得なものです。学生証とテーマパークのチケットがあれば購入が可能で、夏休みの思い出作りにぴったりのきっぷです。このきっぷの価格や購入方法、利用期間までをご紹介します。

「静岡ユース★おでかけきっぷ」とは？

「静岡ユース★おでかけきっぷ」は、静岡県内から東京のテーマパーク（東京ディズニーリゾート、チームラボボーダレス、イマーシブ・フォート東京）に向かう学生が対象となる割引きっぷです。大学（大学院）・短大・各種専門学校・高等学校・中学校の在籍者で、指定のテーマパークなどを訪問予定であれば、三島・新富士・静岡・掛川・浜松各駅発着の東海道新幹線「こだま」の普通車自由席をおトクに利用できます。

対象となる施設は？

「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」、「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」、「イマーシブ・フォート東京」

（画像：JR東海）

東京ディズニーリゾートでは9月15日までスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催します。「 東京ディズニーランド」では、びしょ濡れプログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」を今年も公演。「東京ディズニーシー」では、ミッキーマウスと仲間たちが繰り広げるショー「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」を公演します。

（画像：JR東海）

「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」では、最新のテクノロジーを駆使したインタラクティブな作品を体験できます。特典引換券を提示すると「スケッチファクトリー」で注文した缶バッジがもらえる特典も！

（画像：JR東海）

「イマーシブ・フォート東京」では物語の登場人物の１人として巻き込まれる体験型演劇「イマーシブシアター」を楽しめます。特典引換券を提示すると、施設内のレストランでメニューから選んだデザート１品がプレゼントされます。

「静岡ユース★おでかけきっぷ」はどのくらいおトク？

「静岡ユース★おでかけきっぷ」の発売額は、三島駅発着が4,000円（4,140円割引）、新富士駅発着が5,000円（5,340円割引）、静岡駅発着が6,000円（5,880円割引）、掛川駅が7,000円（7,940円割引）、浜松駅発着が8,000円（7,820円割引）。最大7,940円、いずれの利用区間もほぼ半額となります。

（画像：JR東海）

「静岡ユース★おでかけきっぷ」の概要

・発売期間: 2025年8月11日（月）〜8月29日（金）

・利用期間: 2025年8月18日（月）〜8月31日（日）

・有効期間: 2日間（きっぷの有効期間内に各施設のパスまたはチケットのご利用日が含まれていることが必要です）

・対象者: 大学・高校・中学などの在籍者で、東京の指定テーマパークなどを訪問予定の方

・価格例: 三島〜東京が往復4,000円（通常より4,140円割引）など

・利用列車: 東海道新幹線「こだま」号の普通車自由席

購入方法と注意点は？

・購入場所: JR東海道本線（函南〜新所原間）、御殿場線（沼津〜御殿場間）、身延線（富士〜西富士宮間）のうち「きっぷうりば」がある駅と「サポートつき指定席券売機」設置駅。新幹線乗換口のきっぷうりばでは購入できません。また、新富士駅の「きっぷうりば」「サポートつき指定席券売機」でも購入が可能です。

・必要書類: 購入時には、有効な学生証と、対象施設のチケットを提示する必要があります。

・発売日: 利用開始日の前日まで発売。当日券の購入はできません。

きっぷの発売数は利用開始日ごとに限りがあるため、早めの計画・購入がおすすめです。夏休みにテーマパークで遊びたい学生のみなさんは、学生証とテーマパークチケットを手に、おトクに出かけましょう！

（画像：Pixta、JR東海）

（旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）