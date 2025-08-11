◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年8月11日 東京D）

11日に行われた巨人―中日17回戦で、中日のチェイビスが見せたハッスルプレーがアクシデントを招く場面があった。

0―0で迎えた1回裏、巨人の攻撃。巨人は1番・丸が四球で出塁し、2番・佐々木が打席に入った。

そして、佐々木が5球目を三塁側ファウルゾーンへ打ち上げた時だった。中日の三塁手・チェイビスが飛球を追い、最後はダイビングキャッチしようとしてエキサイトシートに飛び込んだ。

捕球はできず、178センチ、96キロの体がかなりの高さから落下する形となったが、その席にいた観客が下敷きに。チェイビスは心配そうな顔をして観客を気遣い、周囲も騒然。三塁側ベンチから中日の井上監督やトレーナーも多数駆け付け、担架も用意される騒ぎとなった。

しばらく中断したが、その後、試合再開。観客からは大きな拍手が起きたが、この日が還暦の誕生日で、BS日テレで解説者を務めていた中日OBの山本昌氏（60）は「ファンの方が心配です。大丈夫ですかね…」と声を落としていた。

なお、チェイビスもこの日が30歳の誕生日。2回1死から第1打席に入ると、スタンドの竜党からハッピーバースデーの大合唱が降り注いだが、戸郷のフォークに空振り三振だった。