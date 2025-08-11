¥¢¥¥Ê»³Ì¾¡¡±Ä¶ÈÀè¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Êó¹ð¡¡ÂÔµ¡ÃæÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿Á°Àâ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Èá»´¤ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¥Ê¡×¤Î»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ê45¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»³Ì¾¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Î¤ß¤òÅê¹Æ¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î±Ä¶È¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÎ¢¤ÇÂÔµ¡¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½÷ÀMC¤¬¾×Î©¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡Ø¥¢¥¥Ê¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤¹¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËYouTubeÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤Ã¤ÆÊýµó¼ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¸å¡¢µÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÈá»´¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÊ¹¤³¤¨¤È¤ó¤Í¤ó!!¤³¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Èá»´¤ä¤¬¤Ê!!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¶µ¤¨¤Æ¤â¤í¤¿¤³¤ì¡¢ºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£