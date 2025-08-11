¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³¤Ë½é¥Ö¥é¥Ð¥ó¡¢µûÄÅ»ÔÆâ3¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤¬Í§¾ð±þ±çÃÄ¤Ç¥¨¡¼¥ë
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡2²óÀï¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¡½¹âÀî³Ø±à¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³¤Ë¿´¶¯¤¤±þ±çÃÄ¤¬¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÄÌ¿®À©¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô25¿Í¤Ç¡¢23¿Í¤¬ÌîµåÉô°÷¡£ÉÙ»³Âç²ñ¤â±þ±çÃÄ¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È³Ø¹»½êºßÃÏ¤ÎµûÄÅ»Ô¤ÎµûÄÅ¡¢¿·Àî¡¢µûÄÅ¹©3¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤¬µÞ¤¤ç±þ±çÃÄ¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡µûÄÅ¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î°¤Éô¼®è½ÉôÄ¹¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë±þ±ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
