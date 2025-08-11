森崎ウィン、二階堂ふみの結婚を祝福「おめでとうございます」
俳優の森崎ウィンが11日、都内で行われた『どっち派認定 AI「MOTHER」PR発表会＆体験会』に登壇し、きのう10日にメイプル超合金のカズレーザーと結婚を発表した二階堂ふみへ同じ俳優として祝福の言葉を送った。
【写真】きのこの山vsたけのこの里の”どっち派”認定の結果に安堵の山里亮太＆森崎ウィン
この日、森崎は南海キャンディーズ・山里亮太とイベントに出席。イベント終了後、山里に対して俳優と結婚した芸人として、カズレーザーと二階堂についての質問が飛び、となりで笑顔で聞いていた森崎。「同じ俳優として二階堂さんへ一言！」と質問されると、突然の問いかけに少し戸惑いも見せながら、「めでたいお話なので」とし、「おめでとうございます」と祝福の言葉を送った。
【写真】きのこの山vsたけのこの里の”どっち派”認定の結果に安堵の山里亮太＆森崎ウィン
この日、森崎は南海キャンディーズ・山里亮太とイベントに出席。イベント終了後、山里に対して俳優と結婚した芸人として、カズレーザーと二階堂についての質問が飛び、となりで笑顔で聞いていた森崎。「同じ俳優として二階堂さんへ一言！」と質問されると、突然の問いかけに少し戸惑いも見せながら、「めでたいお話なので」とし、「おめでとうございます」と祝福の言葉を送った。