ÃæÆü¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤Î¥À¥¤¥Ö¤Ç´ÑµÒ¤¬²¼Éß¤¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡Ã´²Í¤ÇÈÂÁ÷¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢µå¾ìÁûÁ³
¡¡¡Öµð¿Í¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤ËÈô¤Ó¹þ¤à²Ì´º¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¡£µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ¤Î»°ÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ÎÈôµå¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤Ø¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¡£Êáµå¤Ï¤Ç¤¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¡¢´ÑµÒ¤¬²¼Éß¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ã´²Í¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µå¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÏÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¡¢»°ÎÝ¤Î¸µµ¤¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ø¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¼Éß¤¤È¤Ê¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÏÃ´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£