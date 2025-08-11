¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï±Ç²èÇÐÍ¥¡É¤ò¡Ö·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¦ÀõÌîÃé¿®¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï±Ç²è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ò¡Ö·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¤¢¤ëÁ¥Æ¬¤ÎÏÃ¡×¤ä¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤ÎºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢ºîÉÊ¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥«¥ë¥¤¥ß¥é¥¤¡×¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¡×½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÀõÌîÃé¿®¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤Îº¢¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ê±Ç²è¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Î¾×·â¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼Çµï¤Î·¿¤òÁ´¤Æ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦±Ç²èÇÐÍ¥¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï·Ñ¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
