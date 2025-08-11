ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢Í§¿Í¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¡×
½÷Í¥¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê47ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¤¢¤ëÁ¥Æ¬¤ÎÏÃ¡×¤äµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ê¤É±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤â¡£°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤âÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇÐÍ¥¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¤¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤À¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ê¤ó¤ÇËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡×¤È¥ª¥À¥®¥ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¤¢¤ëÁ¥Æ¬¤ÎÏÃ¡×¤äµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ê¤É±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¤¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤À¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ê¤ó¤ÇËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡×¤È¥ª¥À¥®¥ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£