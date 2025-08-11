¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û»°Âðºéåº¡¢71¡¦51ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡2°Ì¤Ë½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡¢3°Ì¤ËÃæ°æ°¡Èþ¡¡¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¼¢²ì¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»ÒSP¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°Âðºéåº¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬71¡¦51ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÇÏ¢Â³3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÀ®¸ù¡£Â³¤¯¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢¸åÈ¾¤Î3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â·è¤á¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ç65¡¦22ÅÀ¡£3°Ì¤ÏÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ç63¡¦66ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¢¤¹12Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£